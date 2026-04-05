Стало известно о жертве оползня в Дагестане
Тело женщины нашли под завалами дома в дагестанском селе Кирки
Один человек погиб и один пострадал из-за оползня в дагестанском селе Кирки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Кайтагского района.
По информации источника, спасатели извлекли тело женщины из-под завалов дома. Непогода привела к разрушению конструкций одного из жилых строений.
«В селе Кирки в результате оползня пострадали два человека: женщина и мужчина. Женщина погибла, ее тело обнаружено», — сказала собеседница агентства.Ранее сообщалось, что в Махачкале обрушился многоквартирный дом на улице Газопроводной — предположительно, из-за подтопления. Здание начало оседать, после чего полностью разрушилось.