Стало известно о жертве оползня в Дагестане

Тело женщины нашли под завалами дома в дагестанском селе Кирки

Фото: iStock/Roman Novitskii

Один человек погиб и один пострадал из-за оползня в дагестанском селе Кирки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Кайтагского района.





По информации источника, спасатели извлекли тело женщины из-под завалов дома. Непогода привела к разрушению конструкций одного из жилых строений.

«В селе Кирки в результате оползня пострадали два человека: женщина и мужчина. Женщина погибла, ее тело обнаружено», — сказала собеседница агентства.