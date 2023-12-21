При падении льда с крыши военкомата в Люберцах погиб замдиректора фирмы «ОКБ Металл цех»

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При падении падения льда с крыши военкомата в Люберцах погиб замгендиректора подмосковной производственной компании. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 34-летний Фёдор Кузьмин скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание. Уточняется, что от удара сверху у него сломался позвоночник в области поясницы. Также у него был диагностирован разрыв печени, после чего началось внутреннее кровотечение.
Мужчина был заместителем генерального директора в подмосковной фирме «ОКБ Металл цех», которая занимается производством лестниц. Он стоял в очереди, чтобы встать на воинский учет по месту прописки. У него осталось трое детей.
Напомним, накануне утром у военкомата в Люберцах собралась очередь, чтобы встать на учёт по прописке. В этот момент с крыши упало несколько ледяных кусков прямо на головы людям.
В итоге пострадали четыре человека. После осмотра их госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
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Мужчина был заместителем генерального директора в подмосковной фирме «ОКБ Металл цех», которая занимается производством лестниц. Он стоял в очереди, чтобы встать на воинский учет по месту прописки. У него осталось трое детей.
В итоге пострадали четыре человека. После осмотра их госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
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Элина Позднякова