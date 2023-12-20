В Москве глыба льда, упавшая с крыши, сломала шею женщине

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В Москве ледяная глыба рухнула прямо на голову женщины и сломала ей шею. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
«Медики обнаружили у пострадавшей 36-летней женщины перелом шейного позвонка, сотрясение мозга и травму головы после падения наледи с крыши», - говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось, что в Ярославле трёхлетняя девочка пострадала от падения снежной глыбы с крыши. По информации СК, происшествие случилось на одной из улиц Кировского района города. Снежная глыба свалилась на голову трёхлетнему ребёнку, девочку пришлось госпитализировать. При этом степень тяжести её травм пока что не уточняется. По факту случившего прокуратура Ярославской области инициировала проверку, в ходе которой будут установлены лица, ответственные за своевременную уборку снега с крыш.
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Элина Позднякова