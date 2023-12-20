Трое пострадавших госпитализированы после падения льда с крыши в Люберцах

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Трое из четырёх пострадавших в результате падения глыбы льда с крыши в Люберцах попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«В результате происшествия в Люберцах пострадали четыре человека. Один был осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Один из госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести, ещё один – в тяжёлом. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь», – отметили в министерстве.Прокуратура Московской области организовала проверку информации об инциденте.
«По имеющимся данным, в среду днём с кровли здания военного комиссариата, расположенного на Октябрьском проспекте, упал снег. В результате происшествия пострадали четыре человека», – сообщили в пресс-службе Мособлпрокуратуры.В ходе проверки предстоит установить причины произошедшего и принять меры прокурорского реагирования.
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Лора Луганская