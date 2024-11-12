При посадке в Гаити лайнер из США подвергся ​обстрелу

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Пассажирский самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, следовавший из Форт-Лодердейла в столицу Гаити, был обстрелян при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе.
В результате инцидента бортпроводник получил легкие ранения.
Самолет перенаправили в Сантьяго, Доминиканская Республика, где он успешно приземлился. После прибытия специалисты обнаружили на борту повреждения, свидетельствующие о стрельбе, сообщает Miami Herald.
Инцидент привел к закрытию аэропорта Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренсе для всех рейсов. Ряд авиакомпаний, таких как JetBlue Airways и Amerijet, изменили маршрут своих грузовых рейсов, направлявшихся в Гаити, а American Airlines отменила рейсы в Порт-о-Пренс, запланированные на 12 ноября.
Это уже второй случай нападения за последние недели. В конце октября вооруженные банды обстреляли вертолет ООН над Порт-о-Пренсом. В то время на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров, никто не пострадал.
Напряженная ситуация в Гаити продолжается. Весной этого года международный аэропорт Порт-о-Пренса вновь открылся после трехмесячного закрытия из-за нападений банд на правительственные учреждения, включая тюрьму, откуда сбежали тысячи заключенных.
Лидер банд Джимми Шеризье пригрозил гражданской войной и геноцидом, если премьер-министр Ариэль Анри не уйдет в отставку. Анри пообещал оставить свой пост после формирования переходного совета, а Шеризье выразил готовность к переговорам с международным сообществом.
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Самолет перенаправили в Сантьяго, Доминиканская Республика, где он успешно приземлился. После прибытия специалисты обнаружили на борту повреждения, свидетельствующие о стрельбе, сообщает Miami Herald.
Инцидент привел к закрытию аэропорта Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренсе для всех рейсов. Ряд авиакомпаний, таких как JetBlue Airways и Amerijet, изменили маршрут своих грузовых рейсов, направлявшихся в Гаити, а American Airlines отменила рейсы в Порт-о-Пренс, запланированные на 12 ноября.
Это уже второй случай нападения за последние недели. В конце октября вооруженные банды обстреляли вертолет ООН над Порт-о-Пренсом. В то время на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров, никто не пострадал.
Напряженная ситуация в Гаити продолжается. Весной этого года международный аэропорт Порт-о-Пренса вновь открылся после трехмесячного закрытия из-за нападений банд на правительственные учреждения, включая тюрьму, откуда сбежали тысячи заключенных.
Лидер банд Джимми Шеризье пригрозил гражданской войной и геноцидом, если премьер-министр Ариэль Анри не уйдет в отставку. Анри пообещал оставить свой пост после формирования переходного совета, а Шеризье выразил готовность к переговорам с международным сообществом.
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Мария Моисеева