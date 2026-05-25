При пожаре в деревне Евсеево в Подмосковье погибли четыре человека

Фото: iStock/DarthArt

В деревне Евсеево Московской области ночью загорелся жилой дом. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС.



В оперативных службах уточнили, что площадь пожара составила 28 квадратных метров. К этому моменту огонь ликвидировали.

Напомним, что при пожаре самое главное — сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Нужно как можно быстрее оценить ситуацию и сразу вызвать пожарных по номеру 101 или 112, чётко сообщив адрес, место возгорания и наличие людей в опасности. Если огонь небольшой и это не угрожает жизни, можно попытаться потушить его огнетушителем, песком, плотной тканью или водой.

Дарья Осипова

