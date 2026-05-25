При пожаре в деревне Евсеево в Подмосковье погибли четыре человека
В деревне Евсеево Московской области ночью загорелся жилой дом. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС.
В оперативных службах уточнили, что площадь пожара составила 28 квадратных метров. К этому моменту огонь ликвидировали.
