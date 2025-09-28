Массовая стрельба произошла в американском штате Северная Каролина

28 сентября 2025, 06:35

В Саутпорте произошла массовая стрельба, число пострадавших и погибших неизвестно

Фото: iStock/Rawf8

Массовая стрельба произошла в американском городе Саутпорт, штат Северная Каролина. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет BNO News со ссылкой на местные власти.