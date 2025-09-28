Массовая стрельба произошла в американском штате Северная Каролина
Массовая стрельба произошла в американском городе Саутпорт, штат Северная Каролина. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет BNO News со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что в полицию поступила информация об активном стрелке в яхтенной гавани Саутпорта. Неизвестный мужчина, находившийся на лодке, открыл огонь по ресторану и пабу American Fish Company.
После нападения преступнику удалось скрыться.
По данным источников в правоохранительных органах, инцидент привел к жертвам. Их точное число пока неизвестно. Предварительно, не менее семи человек получили огнестрельные ранения, трое из пострадавших скончались на месте.
В настоящее время стрелок остается на свободе. Власти призвали жителей избегать района яхт-клуба и оставаться в своих домах.
