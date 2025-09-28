В Ангарске школьник упал в открытый люк и разорвал бедро
В Ангарске школьник упал в открытый люк и разорвал бедро. Об этом пишет Telegram-канал «Babr Mash».
Инцидент произошел в 107-м квартале города. Крышка люка находилась под прямым углом. У пострадавшего диагностировали открытую рану, после чего его доставили в больницу.
Ограждение опасного участка было установлено через полчаса после случившегося. Следственный комитет начал уголовное расследование по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура также приступила к проверке.
