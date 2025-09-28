Умерла крестная рэпера Тупака Шакура, убившая полицейского
В Гаване в возрасте 78 лет умерла радикальный борец за гражданские права, крестная мать рэпера Тупака Шакура Ассата Шакур. Об этом в своем блоге сообщила ее дочь.
Министерство иностранных дел Кубы позже подтвердило информацию о ее смерти. Страна предоставила Ассате политическое убежище. В США женщину осудили за убийство полицейского в Нью-Джерси в 1973 году. Во время перестрелки Шакур была ранена.
В 1979 году она сбежала из тюрьмы с помощью соратников. В 1984 году Ассата прибыла на Кубу. Крестная известного рэпера стала первой женщиной в списке «самых разыскиваемых лиц» ФБР. За ее поимку обещали значительное вознаграждение. Сама Шакур всю жизнь отрицала свою вину в убийстве полицейского.
Женщина скончалась 25 сентября. Причина ее смерти не названа, но известно, что Ассата испытывала некоторые проблемы со здоровьем из-за своего преклонного возраста.
