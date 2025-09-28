Умерла крестная рэпера Тупака Шакура, убившая полицейского

28 сентября 2025, 07:47

На Кубе в 78 лет умерла разыскиваемая ФБР крестная рэпера Тупака Шакура

Фото: iStock/Motortion

В Гаване в возрасте 78 лет умерла радикальный борец за гражданские права, крестная мать рэпера Тупака Шакура Ассата Шакур. Об этом в своем блоге сообщила ее дочь.