При пожаре в Москве погибли трое взрослых и ребёнок

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При пожаре в московской квартире погибли трое взрослых и ребёнок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Возгорание произошло в квартире на улице Академика Комарова в столичном районе Марфино.
В результате трагедии погибли трое взрослых и один ребёнок.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти трёхлетнего ребёнка при пожаре в садовом доме в Челябинской области. Происшествие случилось 8 января. Предварительно сообщалось, что возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки.
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В результате трагедии погибли трое взрослых и один ребёнок.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти трёхлетнего ребёнка при пожаре в садовом доме в Челябинской области. Происшествие случилось 8 января. Предварительно сообщалось, что возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки.
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Анастасия Чинкова