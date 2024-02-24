При пожаре в Новосибирске погибли два человека

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В ночь на субботу в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске произошел пожар, в результате которого два человека погибли, а еще пятеро получили ранения, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
По информации ведомства, сообщение о возгорании на четвертом этаже жилого дома в Дзержинском районе по улице Адриена Лежена поступило в 01:27 (21:07 мск пятницы). Спустя некоторое время первые пожарные расчеты уже были на месте происшествия и через 50 минут справились с открытым огнем. Предварительно ущерб от пожара оценивается в 40 квадратных метров — огонь полностью охватил квартиру.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни, один из которых находился в горящей квартире. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. До приезда пожарных 17 человек уже самостоятельно эвакуировались и не пострадали. Для них был организован временный приют в детском саду при поддержке МЧС.
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«Сотрудники МЧС России из соседних квартир спасли девять человек, применяя специальное оборудование для спасения. Семь из них, включая двух детей, остались без повреждений. Пятерым пострадавшим жильцам оказывали первую помощь и проводили реанимационные мероприятия, после чего их передали медикам для дальнейшей госпитализации», — говорится в официальном заявлении.
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Артем Кузьмин