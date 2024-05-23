В центре Белгорода прогремели десятки взрывов

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В центре Белгорода прозвучала серия взрывов. Сейчас в городе звучит сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.
В центре Белгорода, около Соборной площади, была слышна канонада из нескольких десятков взрывов на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены.
За 15 минут до этого, в Белгороде также звучала сирена, на фоне которой также была слышна серия взрывов.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Киева устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор.
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За 15 минут до этого, в Белгороде также звучала сирена, на фоне которой также была слышна серия взрывов.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Киева устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор.
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Алина Юрчак