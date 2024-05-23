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В центре Белгорода прогремели десятки взрывов

В Белгороде на фоне тревоги прогремела серия из двух десятков взрывов
23 мая 2024, 06:35
Фото: istock / dzika_mrowka

Фото: istock / dzika_mrowka

В центре Белгорода прозвучала серия взрывов. Сейчас в городе звучит сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.
В центре Белгорода, около Соборной площади, была слышна канонада из нескольких десятков взрывов на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены.

За 15 минут до этого, в Белгороде также звучала сирена, на фоне которой также была слышна серия взрывов.



Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Киева устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор.

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#новости
#белгородская область
#взрыв
#обстрел
В редакцию журнала «Компания» в Москве нагрянули силовики
РБК: В редакции журнала «Компания» в Москве прошли следственные действия
22 мая 2024, 23:36

Фото: istock / artolympic

В Москве в редакцию делового журнала «Компания» пришли правоохранительные органы с обысками. Об этом стало известно РБК от осведомленного источника.
Следственные действия могут быть связаны с расследованием вымогательства у топ-менеджеров «Ростеха», уточняет информагентство. По данным РБК, правоохранители могли узнать негативные факты, расследуя дело Telegram-канала «Адские бабки» о вымогательстве у госкорпорации.

Как сообщает РЕН ТВ, в доме, где проводят следственные действия, якобы находится одна из квартир экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, находящегося под арестом по делу о взятке.

Деловой журнал «Компания» издается с 1997 года.

Ранее экс-полковник Михаил Тимошенко указал на нестыковку в деле генерала Ивана Попова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки задержали в Москве

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#дело
#журнал
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#обыски
#полиция
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Подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки задержали в Москве
Надругавшийся над 11-летней девочкой москвич задержан
22 мая 2024, 22:49

Фото: iStock/BrianAJackson

В столице поймали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки.
По данным управления СК РФ по региону, все случилось на Саянской улице.

По одной из версий, мужчина проходил мимо одного из домов и заметил ребенка, с которым был знаком. После этого злоумышленник изнасиловал девочку.

Его оперативно задержали. В отношении подсудимого возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить, причастен ли он к другим подобным преступлениям. Расследование продолжается.

Ранее в Карелии мужчина получил срок 15 лет после того, как изнасиловал трехлетнюю девочку, которая была дочерью его девушки.

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#москва
#суд
#задержание
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Россиянину дали 17 лет колонии за госизмену и три диверсии
В Орле мужчина получил 17 лет колонии за госизмену и три диверсии
22 мая 2024, 19:36

Фото: iStock/OlFedv

Орловский областной суд приговорил жителя к 17 годам тюрьмы за совершение трех диверсий на железной дороге, пишет «Лента.ру».
По данным пресс-службы прокуратуры региона, злоумышленника признали виновным по статьям о диверсии и государственной измене.

Мужчина будет отбывать первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также он выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщает суд, в июне прошлого года злоумышленник познакомился в интернете с действующим в интересах Украины диверсантом. По его заданию он совершил два поджога железнодорожных шкафов, а также орловского объекта связи.

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#орёл
#суд
#госизмена
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Порезавшего 22-летнюю девушку мужчину заключили под стражу
Заключен под стражу мужчина, порезавший 22-летнюю девушку в Москве
22 мая 2024, 19:10

Фото: iStock/undefined undefined

Мужчину, порезавшего 22-летнюю девушку, заключили под стражу.
Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан 48-летний гражданин Афганистана, который изрезал ножом девушку возле автобусной остановки. Он набросился на 22-летнюю жертву сзади на Уральской улице в районе Гольяново. Затем иностранец скрылся.

Девушку экстренно отвезли в больницу. Пострадавшая учится в Московском социально педагогическом институте.

Ранее жители Ростовской области потребовали смертной казни для убийцы 9-летней девочки.

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#москва
#суд
#нож
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В Петербурге задержали двух граждан Камеруна с крупной партией наркотиков
22 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/undefined undefined

В Санкт-Петербурге полицейские выявили и задержали двух уроженцев Камеруна, которые распространяли наркотики в регионе. Об этом пишет МВД Медиа.
«Криминальный тандем занимался сбытом различных видов запрещённых веществ. При этом старший участник группы отвечал за реализацию так называемых мастер-кладов и расфасовку зелья на мелкие дозы», — говорится в сообщении ведомства.
Далее наркотики распространял его сообщник.

В автомобиле у задержанных нашли почти два кг мефедрона. В квартире также обнаружили весы и материал для упаковки, средства связи и банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

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#подмосковье
#полиция
#наркотики
#дело
#уголовное дело
#карты
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Жители Ростовской области требуют смертной казни для убийцы 9-летней девочки
22 мая 2024, 18:14

Фото: iStock/Pict Rider

На похоронах убитой под Ростовом-на-Дону девятилетней девочки люди потребовали вернуть смертную казнь и вынести соответствующий приговор убийце ребёнка.
Напомним, что 17 мая в Ростовской области водитель эвакуатора похитил девочку, возвращающуюся из школы домой. Он заманил её в машину и увёз в поле, где полицейские и обнаружили тело ребёнка спустя несколько часов.

В воскресенье 19 мая прошли похороны, на которых собралось свыше тысячи неравнодушных граждан. Один из местных жителей отметил, что после выхода на свободу многие преступники вновь берутся за старое, поэтому следует принять более кардинальные меры. В частности, он предложил возобновить смертную казнь, отмечает «Царьград».

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#смертная казнь
#убийство
#девочка
#ростовская область
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В Подмосковье глухой мужчина погиб из-за глухой сожительницы, не пустившей его домой
В Подмосковье глухой мужчина погиб, сорвавшись с балкона 9 этажа
22 мая 2024, 17:49

Фото: iStock/gorodenkoff

В Подмосковье глухой мужчина не смог попасть домой, поскольку его глухая сожительница не услышала стука в дверь. Тогда он попытался залезть в квартиру через балкон, сорвался и погиб.
Как сообщает Telegram-канал Baza, 55-летний житель Ивантеевки вечером 21 мая вернулся домой с прогулки, но не смог открыть дверь своими ключами, поскольку она была заперта изнутри. Тогда мужчина попытался позвонить в звонок и постучать, но его глухая сожительница не реагировала.

Тогда Василий попытался пробраться в квартиру через балкон. Но, не рассчитав сил, он сорвался с девятого этажа и разбился на смерть.

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#подмосковье
#смерть
#ивантеевка
#дом
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В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи мигрантов
В Петербурге пресекли канал незаконной миграции, созданный агентством занятости
22 мая 2024, 17:46

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге полиция пресекла канал незаконной миграции, который организовало агентство занятости, легализовавшее несколько тысяч иностранцев. Об этом сообщает МВД Медиа.
Согласно сообщению, сотрудники частного агентства занятости в Петербурге искали иностранцев и помогали им незаконно легализоваться в РФ за определённую сумму.

При этом по документам мигранты числились работниками агентства, однако фактически работали у его заказчиков на производственных предприятиях.

«По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако, исходя из анализа изъятой в результате проведённых обысков документации, эта цифра может достигать нескольких тысяч. Криминальный же доход сообщников составляет десятки миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся задержания всех соучастников, а также масштабные обыски. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело.

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#подмосковье
#дело
#уголовное дело
#мигранты
#сотрудники
#рейды
#расследование
#рф
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В Киеве задержали криминального авторитета за организацию переправки мужчин за границу
В Киеве задержали криминального авторитета, курировавшего побеги уклонистов
22 мая 2024, 17:06

Фото: iStock/ronstik

В Киеве задержали криминального авторитета Сашу Оболонского и других членов трёх криминальных кланов, которые курировали незаконную переправку мужчин за границу. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, задержание произошло прямо во время «сходки» трёх криминальных кланов, которые за определённую сумму помогали мужчинам призывного возраста покинуть Украину.

При обыске у задержанных изъяли 70 тысяч долларов, оружие и патроны, а также фальшивые документы различных органов государственной власти.

«На сходке присутствовали 12 человек, а именно: Александр Кириченко по кличке Оболонский, Александр Кадун по кличке Шкаф, Илья Кадун по кличке Шкаф-младший, Илья Гриценко по кличке Албанец (приближенный человек «вора в законе» Георгия Лобжанидзе по кличке Куцу)», — пишет издание.

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