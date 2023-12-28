При пожаре в столичной многоэтажке погиб человек, ещё восемь пострадали

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В результате пожара, разгоревшемся в многоэтажном доме Москвы, погиб человек, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.
По информации СМИ, возгорание произошло в 25-ти этажном доме на северо-востоке Москвы.
Из горящего дома удалось эвакуировать 17 человек, ещё восемь жильцом пострадали. Один человек погиб.
Никаких дополнительных деталей о причинах возгорание, пострадавших и погибшем не приводится.
26 декабря при пожаре в сауне фитнес-клуба, который расположен в торговом центре «Парк Хаус», пострадал ребёнок. Находившаяся в момент пожара в сауне 13-летняя девочка надышалась продуктами горения.
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Из горящего дома удалось эвакуировать 17 человек, ещё восемь жильцом пострадали. Один человек погиб.
26 декабря при пожаре в сауне фитнес-клуба, который расположен в торговом центре «Парк Хаус», пострадал ребёнок. Находившаяся в момент пожара в сауне 13-летняя девочка надышалась продуктами горения.
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Евгения Парфентьева