В Екатеринбурге при пожаре в сауне торгового центра пострадал ребёнок

Фото: iStock/sarawutk
В торговом центре Екатеринбурга загорелась сауна, в результате чего пострадала девочка-подросток, об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По информации ведомства, возгорание произошло 26 декабря в фитнес-клубе, расположенном в торговом центре «Парк Хаус». Находившаяся в момент пожара в сауне 13-летняя девочка надышалась продуктами горения.
Сообщается, что из горящего ТЦ успешно эвакуировали 150 человек, в том числе 15 детей. В настоящий момент устанавливаются причины возгорания.
Читайте также:
СК: Двое детей и пенсионерка погибли при пожаре из-за гирлянды в Омской области
МЧС: В Якутии три человека погибли в пожаре в частном гараже
Сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» на юге Петербурга
«В настоящее время она (пострадавшая) обследуется в учреждении здравоохранения», — прокомментировали ситуацию в «КП-Екатеринбург» со ссылкой на надзорное ведомство региона.
Читайте также:
СК: Двое детей и пенсионерка погибли при пожаре из-за гирлянды в Омской области
МЧС: В Якутии три человека погибли в пожаре в частном гараже
Сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» на юге Петербурга
Евгения Парфентьева