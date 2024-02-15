При пожаре в столичном «Известия холл» сгорели бар и ночной клуб

У самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Петербург, после взлёта из Внуково отказал один из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку и спустя короткое время борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.