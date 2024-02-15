При пожаре в столичном «Известия холл» сгорели бар и ночной клуб

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При пожаре в «Известия холл» сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в ночь на 15 февраля разгорелся страшный пожар на площадке «Известия холл» на Пушкинской площади. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, огонь успел разойтись на площадь в 1500 квадратных метров.
В результате пожара сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Уничтожение клуба подтвердили представители площадки.
Сообщается, что находившихся в заведениях людей удалось экстренно эвакуировать. Никто не пострадал.
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В результате пожара сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Уничтожение клуба подтвердили представители площадки.
«Мы сгорели, новости не врут», - сообщили представители Lookin Rooms в своём Telegram-канале.
Сообщается, что находившихся в заведениях людей удалось экстренно эвакуировать. Никто не пострадал.
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Евгения Парфентьева