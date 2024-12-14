В Башкортостане случился пожар, погибло два ребенка

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В селе Аскарово в Башкортостане произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей из многодетной семьи. По данным telegram-канала МЧС России, 10-летняя девочка и 9-летний мальчик не смогли выбраться из горящего дома.
Родители и 3-летний ребенок пострадавших были госпитализированы.
Пожар охватил площадь 45 квадратных метров, его локализацией занимались 17 специалистов и шесть единиц техники.
Причины возгорания выясняются, на месте продолжают работать службы.
Ранее «Радио 1» передавало, что 11 декабря министр культуры Мордовии пострадала в серьезном ДТП. В тот же день после атаки ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие.
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Пожар охватил площадь 45 квадратных метров, его локализацией занимались 17 специалистов и шесть единиц техники.
Причины возгорания выясняются, на месте продолжают работать службы.
Ранее «Радио 1» передавало, что 11 декабря министр культуры Мордовии пострадала в серьезном ДТП. В тот же день после атаки ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие.
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Мария Моисеева