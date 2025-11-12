При сходе поезда с рельсов в аргентинском Буэнос-Айресе пострадало не менее 19 людей

12 ноября 2025, 03:00

Фото: iStock/murengstockphoto

В Буэнос-Айресе пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от станции Линьерс, в результате пострадали не менее 19 человек. Информацию об инциденте опубликовала 11 ноября газета Infobae.