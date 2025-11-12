При сходе поезда с рельсов в аргентинском Буэнос-Айресе пострадало не менее 19 людей
В Буэнос-Айресе пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от станции Линьерс, в результате пострадали не менее 19 человек. Информацию об инциденте опубликовала 11 ноября газета Infobae.
Происшествие случилось около 15:50 по местному времени. На место аварии немедленно прибыли экстренные службы, включая два пожарных расчета, бригады скорой помощи и специальную спасательную группу.
Причина схода поезда с рельсов устанавливается.
Глава городской службы неотложной медицинской помощи Альберто Кресченти заявил, что все пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести. При этом девять людей пришлось госпитализировать.
Движение поездов уже восстановлено, однако составы временно не останавливаются на станции Линьерс.
