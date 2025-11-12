«Это, конечно, перл»: Пушков высмеял ультиматум Эстонии Китаю по поводу «российской угрозы»
Сенатор Совфеда Пушков высмеял угрозы Эстонии Китаю из-за вопроса РФ и Украины
Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что Китай не воспринял всерьез ультимативные требования МИД Эстонии относительно «российской угрозы». Свое мнение политик высказал в личном Telegram-канале.
Пушков шутливо отметил, что эстонский министр из страны с населением 1,3 миллиона человек и «крохотным» ВВП попытался угрожать КНР. Требование Таллина можно свести к следующему: если Китай не хочет испортить отношения с Эстонией, то он должен «броситься решать вопросы» с Россией.
Иными словами, Пекин обязан оказать сильное давление на Москву.
«(КНР следует добиться того, чтобы РФ) как минимум, прекратила наступление на позиции ВСУ, а как максимум — пошла на капитуляцию перед Украиной и ее союзниками», — с иронией написал Пушков.По мнению политика, такие угрозы Китаю — «это, конечно, перл». Он уверен, что в КНР эстонские заявления также не восприняли всерьез из-за их абсурдности.