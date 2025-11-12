Достижения.рф

В Азербайджане сообщили о гибели всех пассажиров разбившегося в Грузии самолета

Все люди, находившиеся на борту турецкого военно-транспортного самолета C-130, который потерпел крушение на территории Грузии, погибли. Об этом сообщил азербайджанский телеканал AnewZ.



Напомним, что трагический инцидент произошел в районе муниципалитета Сигнахи, недалеко от грузино-азербайджанской границы. Внутри воздушного судна находилось двадцать человек.

Причины катастрофы не указывались, однако в Грузии начали проверку возможного нарушения правил безопасности полетов.

«Обломки разбросаны по крутым склонам возле монастыря Холагири. Их первыми обнаружили местные жители — охотники и фермеры. Поисково-спасательные группы работают в сложных условиях из-за рельефа и плохой видимости», — говорится в публикации.
11 ноября МИД Азербайджана выступил с обращением к «братской Турции» после крушения самолета C-130, выразив соболезнования.

