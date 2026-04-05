При столкновении двух машин на Ставрополье четыре человека пострадали, один погиб

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья» @gibdd26

В Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».





Авария произошла в субботу около 20:30 (мск) на 12-м километре трассы «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды». По предварительной информации, 20-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2111. У молодого человека два года водительского стажа, при этом ранее его пять раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.



В результате происшествия 52-летняя пассажирка ВАЗ 2111 скончалась от травм по пути в больницу. Водителя этой машины и еще двух человек, которые находились в салоне, а также одного пассажира Lada Priora с различными травмами госпитализировали в больницу Грачевского округа.





«Детальные обстоятельства ДТП, а также степень ответственности участников происшествия устанавливаются. Проводится проверка», — подчеркнули в госавтоинспекции региона.