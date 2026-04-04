Россиянам разъяснили, как сироты могут получить квартиру в 2026 году

04 апреля 2026, 14:49

Депутат Панеш: для сирот действуют две программы жилищной поддержки в 2026 году

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Каплан Панеш рассказал о системах поддержки детей-сирот в 2026 году. Одна из таких мер — жилищный сертификат. Кроме того, для оставшихся без попечения родителей предусмотрели специализированный жилой фонд.





В беседе с NEWS.ru парламентарий пояснил, что сейчас действуют два основных механизма помощи.

«Первый — жилищный сертификат, который позволяет сироте самостоятельно приобрести квартиру на вторичном рынке или оплатить первоначальный взнос по ипотеке. Средства перечисляются напрямую продавцу, минуя руки получателя. Второй механизм — предоставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого фонда», — сообщил Панеш.