Достижения.рф

Россиянам разъяснили, как сироты могут получить квартиру в 2026 году

Фото: Istock/simpson33

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Каплан Панеш рассказал о системах поддержки детей-сирот в 2026 году. Одна из таких мер — жилищный сертификат. Кроме того, для оставшихся без попечения родителей предусмотрели специализированный жилой фонд.



В беседе с NEWS.ru парламентарий пояснил, что сейчас действуют два основных механизма помощи.

«Первый — жилищный сертификат, который позволяет сироте самостоятельно приобрести квартиру на вторичном рынке или оплатить первоначальный взнос по ипотеке. Средства перечисляются напрямую продавцу, минуя руки получателя. Второй механизм — предоставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого фонда», — сообщил Панеш.
Политик отметил, что в этом варианте квартиру выдают на пять лет. Если у нанимателя нет долгов и он подтверждает свою трудоспособность, договор могут продлить или передать жильё в собственность.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0