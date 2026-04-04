Россиянам разъяснили, как сироты могут получить квартиру в 2026 году
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Каплан Панеш рассказал о системах поддержки детей-сирот в 2026 году. Одна из таких мер — жилищный сертификат. Кроме того, для оставшихся без попечения родителей предусмотрели специализированный жилой фонд.
В беседе с NEWS.ru парламентарий пояснил, что сейчас действуют два основных механизма помощи.
«Первый — жилищный сертификат, который позволяет сироте самостоятельно приобрести квартиру на вторичном рынке или оплатить первоначальный взнос по ипотеке. Средства перечисляются напрямую продавцу, минуя руки получателя. Второй механизм — предоставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого фонда», — сообщил Панеш.Политик отметил, что в этом варианте квартиру выдают на пять лет. Если у нанимателя нет долгов и он подтверждает свою трудоспособность, договор могут продлить или передать жильё в собственность.
