В Чертаново две девочки-подростка на электросамокате сбили пенсионера и сбежали
В Чертаново две девочки-подростка на электросамокате сбили пожилого мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл вечером 4 апреля в районе прогулочной зоны у пруда в Чертаново. Очевидцы рассказали, что две несовершеннолетние девушки управляли электросамокатом и на полной скорости врезались в пожилого мужчину.
После столкновения подростки бросили самокат на месте аварии и убежали. Свидетели происшествия немедленно вызвали скорую помощь и оказали пострадавшему дедушке первую помощь до приезда медиков. Прибывшие врачи увезли мужчину в больницу. О степени тяжести его травм не сообщается. Правоохранители устанавливают личности скрывшихся девушек.
Накануне житель Подмосковья поджёг кафе, где приставали к его бывшей жене.
