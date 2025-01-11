Протестующие в Монголии перекрыли центральный проспект столицы

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В Монголии протестующие, которые требуют борьбы со смогом и понижения налогов, собрались на центральной площади Улан-Батора и перекрыли проспект. Об этом проинформировало агентство News.mn.
Уточняется, что участники митинга остановили движение автобусов по 15 маршрутам. Согласно информации Central Asia Media, число протестующих стремительно растет.
Митинг проводится под эгидой непарламентской партии «Альянс свободы» и называется «Правительство уходит в отставку». Представители партии подчеркнули нежелание вести с нынешними властями страны диалог о мирном урегулировании ситуации.
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