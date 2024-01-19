При стрельбе в Сан-Франциско погиб человек

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В результате стрельбы в Сан-Франциско один человек погиб, а четверо находятся в критическом состоянии, сообщает городской департамент полиции.
Полицейские прибыли в район улиц Хайд-стрит и Терк-стрит после сообщения о стрельбе. Пятеро пострадавших, четверо мужчин и одна женщина, были обнаружены с огнестрельными ранениями.
Сотрудники полиции предоставили первую помощь и вызвали скорую помощь. Все пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Однако один из мужчин умер от полученных ранений, несмотря на усилия медиков. Район, где произошла стрельба, характеризуется как место с высоким уровнем наркоторговли, отмечает San Francisco Chronicle.
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Сотрудники полиции предоставили первую помощь и вызвали скорую помощь. Все пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии.
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Артем Кузьмин