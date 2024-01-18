Подмосковные конькобежцы завоевали более 20 медалей на общероссийских соревнованиях

17 медалей на III этапе Кубка России и четыре медали на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту завоевали спортсмены, представляющие Московскую область, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото на этапе Кубка России в копилку подмосковной сборной принесли Дарья Качанова в женских стартах на 500 и 1500 метров и Даниил Алдошкин в гонках на 1500 и 5000 метров, а также в масс-старте. Медали разного достоинства завевали также Руслан Захаров, Даниил Чмутов, Михаил Казелин, Максим Шарапов, Марина Таунгавер, Алина Салахова и Анастасия Муштакова», — говорится в сообщении.
На всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту медали в нескольких забегах завоевали Анастасия Семенова и Виктория Морозова, награду также получила Елизавета Губарева.
Читайте также:
Более 600 лучших гимнасток России приехали на соревнования в Орехово-Зуеве
12 детских хоккейных команд оспорят в Балашихе «Кубок Юрия Ляпкина»
Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионате России по стрельбе из лука лиц с ПОДА
Лев Каштанов