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Подмосковные конькобежцы завоевали более 20 медалей на общероссийских соревнованиях

18 января 2024, 12:58

17 медалей на III этапе Кубка России и четыре медали на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту завоевали спортсмены, представляющие Московскую область, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

«Золото на этапе Кубка России в копилку подмосковной сборной принесли Дарья Качанова в женских стартах на 500 и 1500 метров и Даниил Алдошкин в гонках на 1500 и 5000 метров, а также в масс-старте. Медали разного достоинства завевали также Руслан Захаров, Даниил Чмутов, Михаил Казелин, Максим Шарапов, Марина Таунгавер, Алина Салахова и Анастасия Муштакова», — говорится в сообщении.

На всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту медали в нескольких забегах завоевали Анастасия Семенова и Виктория Морозова, награду также получила Елизавета Губарева.

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#конькобежный спорт
#подмосковье
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Более 600 лучших гимнасток России приехали на соревнования в Орехово-Зуеве
17 января 2024, 19:09

Фото: Ольга Сычёва

Более 600 участниц собрали соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси». Они прошли во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве.
Ежегодно лучшие спортсменки страны приезжают в Подмосковье. В этом году было более 76 групп и 150 спортсменок, которые выступали в личных соревнованиях.

Гимнастки представляли 25 регионов России. Состязания проходили в течение трёх дней.
«Организация соревнований – на самом высоком уровне. Мы часто выезжаем на различные турниры. Художественная гимнастика – красивый вид спорта, в нашей команде девочки занимаются с четырёх-пяти лет. Мы уже научились не паниковать на состязаниях. Когда выходишь на арену, надо делать всё спокойно и уверенно, чтобы выступление приносило радость», – рассказали девушки из команды «Ювента» из Обнинска Калужской области.
Организатором соревнований выступила Всероссийская физкультурно-спортивная организация «Русь». Она объединяет гимнасток из 45 регионов России.

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#спорт
#гимнастика
#орехово-зуево
#соревнования
#подмосковье
#московская область
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12 детских хоккейных команд оспорят в Балашихе «Кубок Юрия Ляпкина»
17 января 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В ледовом дворце «Арена Балашиха» 18-21 января пройдёт хоккейный турнир среди детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина». За главный трофей поборются 12 команд хоккеистов 2013 года рождения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В этом году на лёд выйдут команды из Москвы, Московской области и Алтайского края. 18 и 19 января в Балашихе пройдут регулярные матчи, а 20 января – игры плей-офф. Полуфинальные встречи и финал состоятся 21 января. В холле ледового дворца посетителей ждут мастер-классы и разнообразные активности», – уточнили в министерстве.
Традиционный турнир состоится в Московской области в 13-й раз. Каждый год юных хоккеистов приветствует олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, чемпион СССР, участник Суперсерии СССР-Канада 1972, 1974, 1976 годов Юрий Ляпкин.

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Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионате России по стрельбе из лука лиц с ПОДА
17 января 2024, 17:22

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

Семь медалей завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили в с 10 по 15 января в Орле.

В общей сложности в чемпионате участвовали 90 спортсменов из 22 регионов России. По итогам всех дней Московская область стала обладателем трех золотых и четырех бронзовых медалей.

«Золото завоевали Наиль Гатин в блочном луке среди мужчин, Анастасия Джиоева и Александра Косякова в блочном луке в командных соревнованиях среди женщин, а также Константин Донской и Владимир Левин среди мужчин в классе W1 в командных соревнованиях. Бронзовые медали выиграли Константин Донской и Елена Крутова в классе W1, Алексей Чувашев в классическом луке среди мужчин. В блочном луке в командных соревнованиях среди мужчин третьими стали Наиль Гатин и Алексей Селичев», — отметили в министерстве.

Кроме этого, подмосковные спортсмены выиграли самое большое количество медалей среди регионов.

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#спортсмены
#чемпионат россии
#подмосковье
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Экс-глава «Спартака» Заварзин предложил Моуринью на пост главного тренера
17 января 2024, 17:00

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что для клуба была бы неплохой перспектива пригласить на пост главного тренера Жозе Моуринью.
Так он прокомментировал ситуацию клуба с трансферами в зимний период.

«В «Спартак» совсем недавно пришли люди, которые занимаются селекцией. Сначала спортивный директор, потом скаут. Думаю, сейчас начнется закупка португальцев. На российском рынке им будет тяжело – здесь уже раскуплено. А из Португалии или Южной Америки еще можно брать игроков, которые хотят заработать. Я вообще считаю, что «Спартак» сейчас должен привести Моуринью. Из «Ромы» он ушёл, в спортивном блоке два португальца. Я был бы рад приходу Моуринью. Он может что-то сделать со «Спартаком», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Заварзин.

Он предположил, что с приходом нового тренера работа закипела бы по-новому.

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#спорт
#тренер
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#спартак
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Тренер Булавин назвал полузащитника Ахметова качественным игроком
17 января 2024, 16:50

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин заявил, что приобретённый «Зенитом» полузащитник Ильзат Ахметов является качественным игроком, который пойдёт на пользу команде.
Так он прокомментировал новые трансферные переходы «Зенита».

«Мне он нравится, хороший игрок. Может играть на разных позициях, в опорной зоне, на обоих флангах. И с российским паспортом — это важный фактор. Качества у него есть: работа с мячом, техника, видит партнеров. Я думаю, он пригодится «Зениту», не зря купили», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Булавин.

Так, спортсмен Ахметов перешёл из «Краснодара» в «Зенит».

Ранее российский тренер Сергей Силкин подмечал, что «Краснодару» для борьбы с «Зенитом» в весенней части чемпионата необходимы опытные спортсмены.

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#спорт
#тренер
#спортсмены
#клуб
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В Коломне впервые пройдет хоккейный матч в рамках проекта «Выходи во двор»
17 января 2024, 16:50

Фото: istockphoto / JohnAlexandr

Легенды хоккея впервые сыграют с любительской сборной Коломны Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матч между Звездной сборной «Легенды хоккея» и любительской подмосковной командой пройдет 20 января на катке, который находится на Советской площади.

«Звездный костяк команды составят двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, вице-чемпион мира Александр Гуськов, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко, двукратные обладатели Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что это будет третья встреча спортсменов в этом сезоне. Традиционно перед игрой для всех желающих пройдет мастер-класс от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова.

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#коломна
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Скончалась супруга обладателя Кубка Дэвиса Михаила Южного
Обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный сообщил о смерти супруги
17 января 2024, 16:00

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

После продолжительной болезни умерла Юлия Южная, супруга бывшей восьмой ракетки мира и победителя Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаила Южного, это подтвердил сам Южный в интервью для «Матч ТВ».
«Да, это действительно так», — рассказал спортсмен.

Ранее о смерти супруги Южного сообщила журналистка Синди Шмерлер. По её словам, жена спортсмена умерла в Дубае после продолжительной болезни.

16 января скончался бывший главный тренер сборных СССР и РФ по лёгкой атлетике Валерий Куличенко. Пожилой мужчина страдал от рака простаты. Помимо этого, он жил с одной почкой и регулярно проходил через диализ. В ходе очередной процедуры его сердце остановилось. Куличенко ушёл из жизни на 85-м году жизни.

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#спорт
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В гонке «Подольская лыжня» примут участие более 500 спортсменов
17 января 2024, 15:14

На лыжероллерной трассе в посёлке Дубровицы в воскресенье, 21 января, состоится традиционная гонка «Подольская лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
«Гонку проведут в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье». Для участников подготовили трассы протяжённостью 1, 3 и 5 км», – говорится в сообщении.
Как уточнили «Интерфаксу» в школе олимпийского резерва посёлка Дубровицы, на соревнования подано более 500 заявок из Подольска, Чехова, Зарайска, Серпухова, Луховиц, Истры, Ивантеевки, Королёва, Павловского Посада, Ленинского, Воскресенского, Ступинского, Домодедовского, Орехово-Зуевского, Щёлковского городских округов и Москвы.

В прошедшем году на старт «Подольской лыжни» вышли около 400 спортсменов.

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#спорт
#подольск
#соревнования
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#московская область
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Королёвский тхэквондист Архангельский взял серебро первенства Подмосковья
17 января 2024, 13:09

Фото: телеграм-канал г. о. Королёв

Спортсмен из Королёва Амир Архангельский завоевал серебряную медаль на первенстве Московской области по тхэквондо. Об этом сообщили в администрации городского округа.
«Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» Амир Архангельский стал вторым на первенстве Московской области по тхэквондо в дисциплине керуги среди юниоров и юниорок 15-17 лет», – говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
Соревнования прошли в посёлке Покровское. В них приняли участие спортсмены со всего Подмосковья.

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#спорт
#московская область
#подмосковье
#турнир
#соревнования
#медаль
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