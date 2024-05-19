При украинском обстреле Раденска пострадали два человека, заявил Сальдо

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Два человека получили ранения в Раденске Херсонской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, они были госпитализированы с осколочными ранениями.
Кроме того, в Новой Каховке в ходе обстрелов украинской армией были повреждены линии электропередач, вследствие чего 10 абонентов «Херсоноблэнерго» остались без электричества.
Ранее стало известно, что российские военные, имея наводку из подполья, атаковали расположение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Удар пришелся на днепровский РОВД.
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«В Алешкинском округе террористические удары врага привели к лесному пожару на площади одного гектара, сейчас он ликвидирован», – отметил политик.
Кроме того, в Новой Каховке в ходе обстрелов украинской армией были повреждены линии электропередач, вследствие чего 10 абонентов «Херсоноблэнерго» остались без электричества.
Ранее стало известно, что российские военные, имея наводку из подполья, атаковали расположение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Удар пришелся на днепровский РОВД.
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Александр Климов