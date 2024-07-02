При урагане в Петербурге от падения дерева погибла женщина, еще двое пострадали

Фото: МЧС России
В Санкт-Петербурге сегодня, 1 июля, от падения дерева во время урагана погибла женщина. Как сообщает МЧС России, несчастный случай произошел на проспекте Гагарина, вместе с тем в городе пострадали ребенок и женщина, десять автомобилей повреждены.
В ведомстве отметили, что городские спасатели выезжали 71 раз на вызовы из-за непогоды. В подавляющем большинстве случаев это были жалобы на упавшие деревья или угрозу их падения, только 4 раза обрушились металлические конструкции.
Напомним, также во время сегодняшнего урагана в Петербурге рухнул башенный кран. Строительная техника рухнула из-за штормового ветра в Невском районе. Судя по видео, после того как тяжеловесную конструкцию повалило, район озарило яркой вспышкой. По словам очевидцев, ЧП произошло на стройке возле проспекта Большевиков, где строится очередной многоквартирный дом.
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