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При урагане в Петербурге от падения дерева погибла женщина, еще двое пострадали

02 июля 2024, 00:59
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

В Санкт-Петербурге сегодня, 1 июля, от падения дерева во время урагана погибла женщина. Как сообщает МЧС России, несчастный случай произошел на проспекте Гагарина, вместе с тем в городе пострадали ребенок и женщина, десять автомобилей повреждены.


В ведомстве отметили, что городские спасатели выезжали 71 раз на вызовы из-за непогоды. В подавляющем большинстве случаев это были жалобы на упавшие деревья или угрозу их падения, только 4 раза обрушились металлические конструкции.

Напомним, также во время сегодняшнего урагана в Петербурге рухнул башенный кран. Строительная техника рухнула из-за штормового ветра в Невском районе. Судя по видео, после того как тяжеловесную конструкцию повалило, район озарило яркой вспышкой. По словам очевидцев, ЧП произошло на стройке возле проспекта Большевиков, где строится очередной многоквартирный дом.

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#дом
#жалобы
#чп
Главу белорусской экстремисткой группировки по вербовке боевиков разыскивает МВД РФ
МВД РФ разыскивает главу группировки по вербовке боевиков «Погоня» Прокопьева
01 июля 2024, 22:32

Фото: istock/TheaDesign

МВД РФ объявило в розыск одного из организаторов ныне нефункционирующей белорусской экстремисткой группировки «Погоня» Вадима Прокопьева. Формирование занималось вербовкой, обучением и слаживанием боевиков, сообщают РИА Новости. Для этих задач «Погоня» привлекала иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины, следует из базы МВД.
«Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК», – указано в базе розыска МВД РФ. При этом уголовная статья, по которой разыскивается глава группировки, не сообщается.
По данным издания, вместо с карточкой Вадима Прокопьева в базе МВД есть еще одна – на имя другого организатора «Погони» Валерия Сахащика.

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В Москве пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы — видео
01 июля 2024, 22:03

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

О черном дыме от возгорания на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы сообщил Telegram-канал SHOT, ссылаясь на сообщения очевидцев. Уточняется, что полчаса назад люди увидели черное задымление от церкви в Крылатском.
По предварительной информации, горит постройка рядом с храмом. Пламя перешло на деревья. Информация о пострадавших не сообщается. На место выехали спасатели.
Ранее сообщалось о возгорании в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Источник информировал о пожаре в квартире на девятом этаже шестнадцатиэтажки. Очевидцы также говорили о выбегающих из дома людях.

Данных о пострадавших и о том, находился ли кто-то в горящей квартире, не было.

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Башенный кран рухнул из-за штормового ветра на стройке в Невском районе Санкт-Петербурга

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#мчс
#церковь
#храм
#новости
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Башенный кран рухнул из-за штормового ветра на стройке в Невском районе Санкт-Петербурга
Штормовой ветер повалил башенный кран на стройплощадке в Санкт-Петербурге
01 июля 2024, 21:36

Фото: iStock/goncharovaia

В Санкт-Петербурге штормовой ветер повалил башенный кран на одной из стройплощадок в Невском районе. Строительная техника рухнула из-за непогоды этим вечером, 1 июля, сообщает SHOT.
На кадрах видно, как сильный ветер, накрывший город, валит один из двух башенных кранов. Тяжеловесная конструкция падает вниз, после чего район озаряет яркая вспышка. По словам очевидцев, ЧП произошло на стройке возле проспекта Большевиков, где строится очередной многоквартирный дом.



В сообщении отмечается, что северную столицу накрыл сильный ливень и штормовой ветер с порывами до 31 м/с. В городе падают деревья, срываются остановочные павильоны. Аэропорт Пулково на время перестал принимать самолеты, рейсы перенаправляют на запасные площадки.

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На борту самолета из Австралии в Индию от туберкулеза умерла 24-летняя девушка
DM: 24-летняя девушка умерла от туберкулеза в самолете из Австралии в Индию
01 июля 2024, 21:16

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Проживавшая в Австралии девушка умерла на борту самолета во время рейса до Индии. Как сообщает Daily Mail, 24-летняя Манприт Каур летела к семье в Дели.
По информации издания, девушка не была дома четыре года и решила навестить родных. За несколько часов до отправки рейса Qantas из Мельбурна ей стало плохо. Когда Манприт зашла на борт, состояние ухудшилось, она потеряла сознание и упала в проходе у своего кресла.

Экипаж самолета бросился помогать пассажирке, но все попытки были тщетны. Вскоре врачи констатировали, что девушка умерла от туберкулеза.

Ранее на базе ВВС Танагра в Греции катапультировался пилот истребителя. Летчик посадил самолет и управлял им на земле, когда понял, что отказали тормоза и борт выносит за пределы взлетной полосы. В этот момент пилот решил катапультироваться.

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Россиянин пять лет выращивал в огороде коноплю и попался
Под Хабаровском у мужчины в огороде обнаружили 2,5 тыс. кустов конопли
01 июля 2024, 21:10

Фото: istock/Andrii Zorii

В огороде 45-летнего жителя Хабаровского края обнаружили 2,5 тысячи кустов конопли. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
По информации правоохранителей, мужчина пять лет выращивал в своем огороде коноплю. Он ухаживал за кустами, потом сушил и употреблял полученное наркотическое средство. В его доме полицейские также нашли высушенную коноплю, которую изъяли и отправили на экспертизу. В ходе разговора с оперативниками задержанный рассказал, что был уверен — о его деятельности никто никогда не узнает, потому что он держал свое увлечение в тайне и никого не пускал в огород.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, все изъятые растения уничтожат после решения суда.

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Стали известны подробности смерти сына помощника Путина
Сын помощника Путина Калимулина 18-летний Александр умер во сне
01 июля 2024, 20:43

Фото: сайт Кремля

Сын помощника президента РФ Дмитрия Калимулина 18-летний Александр умер во сне. Его мать Наталья Калимулина раскрыла подробности смерти сына в беседе с MSK1.RU.
По ее словам, точная причина смерти первокурсника юридического факультета МГУ им. Ломоносова пока не установлена, при этом сами родители тоже не понимают, что могло привести к остановке сердца сына.

«Мы знаем только о констатации смерти. Человек умер во сне. Абсолютно блаженно. Мы нашли его дома, он спал», — цитирует издание слова собеседницы.
Женщина добавила, что Александр 2 июля должен был отмечать свой день рождения, ему бы исполнилось 19 лет. Буквально за день до неожиданной кончины парень готовился отмечать торжество. Прощание с сыном Дмитрия Калимулина состоится на Троекуровском кладбище 3 июля.

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#смерть
#сон
#россия
#президент
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Пилот греческого истребителя Mirage катапультировался после посадки на базе ВВС
В Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки на базе
01 июля 2024, 20:12

Фото: iStock/Patrick Gross

В Греции пилоту истребителя Mirage 2000-5 пришлось катапультироваться после посадки на базе ВВС. Летчик успешно покинул самолет и не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на греческий телеканал Skai. В качестве предосторожности пилота отправили в авиационный госпиталь для обследования.
Согласно заявлению, все произошло на базе ВВС Танагра около 13:46, когда истребитель уже приземлился и управлялся на земле. Во время руления стало понятно, что тормоза не работают, а судно выезжает за пределы взлетно-посадочной полосы. В этот момент пилот решил катапультироваться.

Накануне в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Судно село в 200 километрах от Бодайбо, пока летело на помощь спасателям, борющихся с пожаром. Экипаж и все пассажиры вертолет выжили.

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Тренера молодежной сборной по борьбе Исматзоду взяли по делу о терроризме
01 июля 2024, 19:26

Фото: istockphoto/OlFedv

По делу о терроризме задержали тренера молодежной сборной по борьбе Алишери Исматзоду, сообщает РБК, ссылаясь на карточку дела на сайте Щербинского районного суда.
Наказание по статье, вменяемой спортсмену, предусматривает вплоть до 15 лет тюремного заключения и штраф. Информацию о задержании фигуранта подтвердила Федерация спортивной борьбы РФ.

«Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — сообщили там.

Исматзода является мастером спорта, а также тренером высшей категории. До задержания он тренировал воспитанников Московского среднего специального училища олимпийского резерва №1. В учреждении сообщили, что ничего не знают о следствии в отношении Исматзоды, но подтвердили, что мужчина действительно там работает.

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Наркоторговцы использовали Citi для отмывания денег
FT: Наркоторговцы использовали Citi для отмывания денег в США
01 июля 2024, 19:16

Фото: istock/Adam Yee

Наркоторговцы использовали банк Citi для отмывания денег. Чтобы не превышать порог, обязывающий банки сообщать о произведенных операциях Минфину США, они клали на счет за раз не более нескольких сотен долларов.
Financial Times со ссылкой на американские правоохранительные органы пишет, что Citibank занял место любимого банка среди наркоторговцев для отмывания денег. По информации Управления по борьбе с наркотиками, Картель Синалоа выбрал эту кредитную организации, так как в ней не слишком строго следят за возможными мошенническими схемами.

В качестве примера издание приводит деятельность двоих жителей Калифорнии, которые сотрудничали с наркоторговцами и заложили в банкоматы Citi 36 тысяч долларов. Они также клали на счет не более нескольких сотен за раз, однако в Управлении по борьбе с наркотиками утверждают, что такие действия должны были привлечь внимание работников банка.

Отмечается, что подозреваемые свою вину не признают, а Citibank от комментариев отказался.

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