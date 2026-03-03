Россиянка получила срок в колонии за гибель двоих малолетних детей при пожаре

03 марта 2026, 13:01

В Забайкалье мать погибших при пожаре детей получила 2,5 года колонии-поселения

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

В Забайкалье суд приговорил 27-летнюю многодетную мать к 2,5 годам колонии-поселения по делу о гибели двоих детей на пожаре. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.