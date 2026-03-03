Россиянка получила срок в колонии за гибель двоих малолетних детей при пожаре
В Забайкалье суд приговорил 27-летнюю многодетную мать к 2,5 годам колонии-поселения по делу о гибели двоих детей на пожаре. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
Пожар произошёл 19 октября 2024 года в селе Чикичей Сретенского округа. Женщина ушла из дома и оставила троих малолетних сыновей без присмотра. Когда через час она вернулась, дом уже горел.
Мать успела вынести из огня двоих детей, но один из них к тому моменту уже не подавал признаков жизни. Вместе с выжившим годовалым ребёнком гражданка отправилась в больницу, однако младенец скончался по дороге. Суд признал её виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
