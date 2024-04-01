При взрыве автомобиля в Старобельске погиб замглавы ЦООО Валерий Чайка

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В Старобельске в ЛНР неизвестные подорвали автомобиль заместителя руководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Валерия Чайки. Он погиб на месте. Об этом сообщил глава города Владимир Чернев.
«1 апреля 2024 года в 13:30 возле Старобельского филиала ФГБОУ ВО "ЛГПУ" был совершён подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка», — написал Чернев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте происшествия работают представители Следственного комитета по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия. Выясняются обстоятельства ЧП.
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