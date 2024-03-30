В Белогородской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины атаковали легковой автомобиль, который ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате взрыва никто не пострадал, у транспортного средства повреждены лобовое стекло, бампер и фары», — говорится в публикации.
Гладков добавил, что в результате атаки никто не пострадал. При этом у автомобиля повреждено лобовое стекло, фары и бампер.
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