При взрыве газа на предприятии в Стерлитамаке пострадали 16 человек

09 августа 2025, 09:50

Фото: iStock/DmyTo

В Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси в кирпичной здании на улице Техническая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Башкирии.





В результате ЧП есть 16 пострадавших, детей среди них нет. Отмечается, что проводилась эвакуация — из здания вывели 15 человек. В ликвидации последствий задействована бригада из 42 специалистов и 15 единиц техники. После взрыва возгорания не последовало.

«На место происшествия направляется временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республики Башкортостан Алексей Головко», — передает ведомство.