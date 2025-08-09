В Ленобласти мужчина распылил перцовый баллончик в лицо восьмилетнего мальчика
Житель Ленинградской области распылил перцовый баллончик в салон машины, где находился восьмилетний мальчик. Таким образом мужчина пытался наказать его отца-водителя. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости 18+».
На проезжей части двое автомобилистов вступили в конфликт. Один из них использовал перцовый баллончик против другого. Однако средство попало в лицо сына мужчины. В больнице у школьника диагностировали ожоги роговицы и конъюнктивы.
Отмечается, что нападавшего вскоре задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
