В Петербурге 16-летнего парня подозревают в интимной связи с 14-летней девочкой

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге 16-летнего подростка собираются привлечь к ответственности за секс с 14-летней девочкой. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».



В полицию Василеостровского района пожаловалась 46-летняя женщина. Опекун сообщила, что ее подопечная вступила в интимные отношения. Этим летом школьница несколько раз встречалась с юношей на два года старше. Местом встречи стала парадная одного из домов на проспекте Кораблестроителей. Отмечается, что все происходило по обоюдному согласию.

Полицейские вызвали подростка в участок, опросили и отпустили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела — парню могут вменить статью о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет.

Лидия Пономарева

