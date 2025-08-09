В Петербурге 16-летнего парня подозревают в интимной связи с 14-летней девочкой
В Санкт-Петербурге 16-летнего подростка собираются привлечь к ответственности за секс с 14-летней девочкой. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
В полицию Василеостровского района пожаловалась 46-летняя женщина. Опекун сообщила, что ее подопечная вступила в интимные отношения. Этим летом школьница несколько раз встречалась с юношей на два года старше. Местом встречи стала парадная одного из домов на проспекте Кораблестроителей. Отмечается, что все происходило по обоюдному согласию.
Полицейские вызвали подростка в участок, опросили и отпустили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела — парню могут вменить статью о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет.
