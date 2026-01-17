Россиянка попала в тяжёлое ДТП в Таиланде после концерта группы «Пошлая Молли»

17 января 2026, 14:09

Фото: Istock/wutwhanfoto

Жительница Красноярска попала в серьёзную аварию в Таиланде после концерта группы «Пошлая Молли». Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл 13 января на острове Пхукет.