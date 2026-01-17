Россиянка попала в тяжёлое ДТП в Таиланде после концерта группы «Пошлая Молли»
Жительница Красноярска попала в серьёзную аварию в Таиланде после концерта группы «Пошлая Молли». Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл 13 января на острове Пхукет.
35-летняя Наталья посетила выступление коллектива. После завершения концерта она отправилась домой на мотоцикле, но попала в дорожно-транспортное происшествие. Медики доставили её в частную клинику.
Врачи диагностировали у женщины открытый перелом ноги, переломы кисти руки и носа, а также другие травмы. Ей провели операцию и установили аппарат внешней фиксации. Сейчас пациентка продолжает лечение и реабилитацию в стационаре.
По предварительным оценкам, общая стоимость лечения может превысить три миллиона рублей. Ежедневное пребывание в медицинском учреждении обходится примерно в 60 тысяч рублей. На текущий момент задолженность за оказанные услуги составляет около 400 тысяч рублей.
