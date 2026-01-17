В Свердловской области охотник выстрелил в сотрудника МЧС, приняв его за зверя
В Свердловской области охотник по ошибке принял сотрудника МЧС Олега Бритвина за дикого зверя и выстрелил в него. Инцидент произошёл вечером 9 января в районе бывшего лагеря «Синяя птица» в городе Лесной.
Как сообщил URA.ru знакомый погибшего, мужчина получил тяжёлое ранение. Медики не смогли спасти ему жизнь. Олегу Бритвину было 53 года. Помимо службы в МЧС, он работал тренером по каратэ и входил в состав участковой избирательной комиссии. В Лесном его уважали многие жители.
Прощание со спасателем состоялось 14 января в посёлке Ёлкино. В спортивной школе, где Бритвин преподавал, отметили, что он воспитал много подростков, помог им стать сильнее и увереннее в себе. Его поддержка перед соревнованиями особенно запомнилась ученикам.
Коллеги из МЧС подчеркнули, что погибший очень любил свою работу и всегда стремился помочь людям. Сообщается, что в пресс-службе свердловского СУ СК отказались комментировать расследование.
