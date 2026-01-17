В Свердловской области охотник выстрелил в сотрудника МЧС, приняв его за зверя

17 января 2026, 14:39

Фото: Istock/yalax

В Свердловской области охотник по ошибке принял сотрудника МЧС Олега Бритвина за дикого зверя и выстрелил в него. Инцидент произошёл вечером 9 января в районе бывшего лагеря «Синяя птица» в городе Лесной.