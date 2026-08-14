При взрыве газового баллона в многоквартирном доме на Алтае пострадала пенсионерка
В Алтайском крае в многоквартирном доме произошёл взрыв газового баллона. Одна пожилая женщина пострадала, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
ЧП случилось в Славгороде. Хозяйка квартиры, в которой взорвался газ, получила серьёзные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося.
По последней информации, врачи оценивают состояние 92-летней пострадавшей как крайне тяжёлое – женщину экстренно доставили в больницу, сейчас она находится в реанимации. Пенсионерку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). У неё диагностировали термический ожог третьей степени, при этом специалисты уже согласовали тактику лечения для пациентки.
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