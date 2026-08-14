На Сахалине пресекли деятельность браконьеров с продукцией почти на полмиллиона рублей
На Сахалине правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом рыбы и морепродуктов. Об этом сообщили в УМВД России по региону.
Злоумышленники не только добывали водные биоресурсы, но и самостоятельно перерабатывали улов, а затем сбывали готовую продукцию без обязательной маркировки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Оперативники в большом количестве изъяли у фигурантов икру, мясо краба и солёную рыбу — общая стоимость этой продукции превысила 456 тысяч рублей. Кроме того, в ходе обысков правоохранители обнаружили и конфисковали семь автомобилей, четыре лодки, три мотора, два водолазных костюма, а также навигатор, бинокль, ножи, компас, водолазный редуктор и шесть сетей длиной по 180 метров.
Ранее «Радио 1» передавало, что в четверг на Национальной аллее в Вашингтоне неизвестные осквернили мемориал участникам Второй мировой войны. Вандалы нанесли на стену одного из сооружений надпись и оставили там красные следы от краски. Подробности читайте здесь.
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