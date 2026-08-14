Море вынесло разведывательный дрон на пляж в Болгарии
На черноморском побережье Болгарии обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Согласно материалу, БПЛА нашли в районе села Лозенец в Бургасской области. Специализированные группы ВМС доставили дрон на военно-морскую базу. Сотрудники соблюдали необходимые меры безопасности, чтобы не создавать угрозы для туристов и судоходства. После осмотра аппарата эксперты подтвердили, что находка является разведывательным беспилотником.
12 августа «Радио 1» передавало, что представители МИД Румынии вызвали посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева на фоне инцидентов со сбитыми в стране дронами и продемонстрировали ему куски пенопласта, пытаясь выдать их за «обломки российских беспилотников». Подробности читайте здесь.
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