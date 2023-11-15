При взрыве на российской свалке пострадал водитель погрузчика

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В Таганроге на несанкционированной свалке произошел взрыв, из-за которого пострадал человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.
По словам Голубева, свалка находится на Николаевском шоссе. Взрыв произошел во время уборки мусора фронтальным погрузчиком.
«Пострадал водитель погрузчика, сейчас ему оказывают помощь медики. На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва», — заявил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка хотела поджечь военкомат, но попала в микроавтобус. Пенсионерка заявила, что это была акция протеста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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