Мэр Белгорода Демидов: В городе обнаружены два неразорвавшихся снаряда

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В частном секторе Белгорода были обнаружены два неразорвавшихся снаряда ВСУ. Об этом сообщил глава городской администрации Валентин Демидов.
Жителей близлежащих домов на всякий случай заблаговременно эвакуировали, а вокруг территории выставили оцепление. Отмечается, что люди уже начинают привыкать к почти фронтовой обстановке в городе. ВСУ продолжают обстреливать Белгород и область с раннего утра. По сообщению министерства обороны РФ, системы ПВО уже уничтожили шесть ракет системы «Точка-У» и столько же реактивных снарядов РСЗО «Ольха».
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Александр Бойцов