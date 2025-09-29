При задымлении в подъезде дома в Новочебоксарске пострадали 18 человек

29 сентября 2025, 16:08

Фото: iStock/maxim4e4ek

В понедельник утром в одном из многоэтажных домов в Новочебоксарске произошло сильное задымление в подъезде. Жильцы в панике покидали квартиры, на место оперативно прибыли пожарные и экстренные службы.