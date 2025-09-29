Достижения.рф

При задымлении в подъезде дома в Новочебоксарске пострадали 18 человек

Фото: iStock/maxim4e4ek

В понедельник утром в одном из многоэтажных домов в Новочебоксарске произошло сильное задымление в подъезде. Жильцы в панике покидали квартиры, на место оперативно прибыли пожарные и экстренные службы.



В результате инцидента пострадали 18 человек, среди которых 12 детей, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

Отмечается, что в больницы в состоянии средней тяжести доставили троих взрослых и 10 детей. Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Еще пятеро пострадавших, включая двоих детей, лечатся амбулаторно.

Причины пожара и обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты МЧС.

Анастасия Чинкова

