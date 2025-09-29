При задымлении в подъезде дома в Новочебоксарске пострадали 18 человек
В понедельник утром в одном из многоэтажных домов в Новочебоксарске произошло сильное задымление в подъезде. Жильцы в панике покидали квартиры, на место оперативно прибыли пожарные и экстренные службы.
В результате инцидента пострадали 18 человек, среди которых 12 детей, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.
Отмечается, что в больницы в состоянии средней тяжести доставили троих взрослых и 10 детей. Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Еще пятеро пострадавших, включая двоих детей, лечатся амбулаторно.
Причины пожара и обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты МЧС.
Читайте также: