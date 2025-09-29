Пенсионерка и её внук погибли при атаке БПЛА в Подмосковье

29 сентября 2025, 10:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

В ночь на 29 сентября в Московской области произошла массированная атака беспилотников. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили более 70 БПЛА. Однако, несмотря на усилия военных, избежать жертв не удалось.