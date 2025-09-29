Пенсионерка и её внук погибли при атаке БПЛА в Подмосковье
В ночь на 29 сентября в Московской области произошла массированная атака беспилотников. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили более 70 БПЛА. Однако, несмотря на усилия военных, избежать жертв не удалось.
Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале, в результате пожара, возникшего после атаки в городе Воскресенск, погибли пожилая женщина и её шестилетний внук. Частный дом, где находились погибшие, загорелся после попадания обломков сбитого беспилотника. Точные причины возгорания устанавливаются.
Также известно, что в нескольких домах Воскресенска зафиксировали повреждения фасадов, выбитое остекление и нарушение уличного освещения. Специалисты экстренных служб продолжают оценку ущерба и оказывают помощь пострадавшим.
Обстоятельства трагедии уточняются. На месте работают оперативные службы, проводится расследование.
