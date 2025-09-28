В Москве банный комплекс охватил чудовищный пожар
Вечером 28 сентября в московском банном комплексе «Восточные бани» на улице 9 Мая произошёл крупный пожар. По информации Главного управления МЧС России по Москве, огонь охватил крышу и второй этаж здания.
Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. В результате частично обрушилась кровля на 10 квадратных метрах. По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты оперативно локализовали пожар.
Для тушения привлекли около 50 пожарных и 16 единиц техники. Сейчас пожарные продолжают проливать и разбирать конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Специалисты устанавливают причины пожара.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии в московском приюте, где в пожаре погибли 13 собак.
Читайте также: