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Сотрудники МЧС спасли запертую на два дня собаку на балконе

«360»: запертую в Москве на балконе собаку спасли полиция и МЧС
15 июля 2024, 17:37
Фото: IStock/EleSi

Фото: IStock/EleSi

Сотрудники МЧС вместе с полицией спасли собаку, которая оказалась запертой на балконе пятого этажа дома на улице Академика Бакулева в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».


По информации издания, питомец провел на жаре почти два дня без еды и воды. На снимках, опубликованных жильцами, видно как животное мучается и пытается спрыгнуть вниз.

Собаку вызволили сотрудники МЧС, не взламывая дверь. Местонахождение хозяина квартиры неизвестно, питомца напоили водой и участковый полиции на время забрал его к себе домой.

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