Сотрудники МЧС спасли запертую на два дня собаку на балконе

Фото: IStock/EleSi
Сотрудники МЧС вместе с полицией спасли собаку, которая оказалась запертой на балконе пятого этажа дома на улице Академика Бакулева в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».
По информации издания, питомец провел на жаре почти два дня без еды и воды. На снимках, опубликованных жильцами, видно как животное мучается и пытается спрыгнуть вниз.
Собаку вызволили сотрудники МЧС, не взламывая дверь. Местонахождение хозяина квартиры неизвестно, питомца напоили водой и участковый полиции на время забрал его к себе домой.
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Олег Дикий