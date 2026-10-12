Стала известна причина смертельного ДТП с тремя машинами в Чувашии

12 октября 2026, 23:35

Причиной ДТП с четырьмя погибшими в Чувашии стала выехавшая на встречную полосу машина

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Причиной смертельной аварии в Чувашии, предварительно, стал выезд Audi на встречную полосу при обгоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.