Стала известна причина смертельного ДТП с тремя машинами в Чувашии
Причиной смертельной аварии в Чувашии, предварительно, стал выезд Audi на встречную полосу при обгоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
ДТП произошло в понедельник днём. На 13-м километре автодороги А-151 в Цивильском округе столкнулись три автомобиля: Audi, Kia и ВАЗ-21099.
По предварительной информации, 40-летний водитель Audi на большой скорости совершал обгон в запрещённом месте. Возвращаясь в свою полосу на завершающей стадии маневра, он задел попутный внедорожник Kia, который от удара вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗом. От удара отечественная машина несколько раз перевернулась и оказалась на обочине.
Травмы различной степени тяжести получили водитель Kia и его жена, сидевшая на переднем сиденье. Четыре человека, находившиеся в ВАЗ-21099, скончались на месте. Погибшие — молодые люди, жители села Чурачики. По словам их родителей, ребята возвращались из Цивильска, где учились в техникуме.
Читайте также: