«Мы имели право»: Анастасия Волочкова отказалась оправдываться за секс с Николаем Басковым
Волочкова откровенно высказалась об интимной связи с Басковым
Анастасия Волочкова вновь затронула тему своих прошлых отношений с Николаем Басковым. Балерина заявила, что не собирается оправдываться за интимную связь с артистом и не понимает, почему эта история до сих пор вызывает такой интерес. Свою позицию она озвучила в эфире программы «Новые русские сенсации».
По словам Волочковой, они с певцом имели полное право на личную жизнь и могли самостоятельно решать, как проводить время вдали от посторонних глаз. Балерина подчеркнула, что окружающие не были свидетелями происходившего, поэтому, по её мнению, осуждать их за это не стоит.
«Хорошо, у нас был секс с Колей Басковым. Так что, никто же свечку не держал. Мы могли, мы имели право на вилле, которая вся была огорожена кустами, могли сексом заниматься, и прямо на пляже. Ну и что, люди?» — без смущения заявила Анастасия.Таким образом, балерина дала понять, что не намерена оправдываться за подробности своей личной жизни. Волочкова не стала скрывать прошлую близость с артистом и отметила, что они оба были вправе распоряжаться своей свободой, пока не нарушали чужих границ.
Тем временем у самого Николая Баскова тоже была история громкого романа. Ранее певец откровенно рассказывал об отношениях с Оксаной Фёдоровой, которые, по его признанию, оказались для него особенно эмоциональными. Пара несколько раз расставалась, но каждый раз артист пытался вернуть возлюбленную.
Басков вспоминал, что настолько потерял голову от чувств, что однажды пришёл к Оксане в четыре часа утра, упал перед ней на колени и признался, что не может без неё. По словам певца, он неоднократно просил бывшую избранницу дать их отношениям ещё один шанс.