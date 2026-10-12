«Мы имели право»: Анастасия Волочкова отказалась оправдываться за секс с Николаем Басковым

12 октября 2026, 23:08

Волочкова откровенно высказалась об интимной связи с Басковым

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова вновь затронула тему своих прошлых отношений с Николаем Басковым. Балерина заявила, что не собирается оправдываться за интимную связь с артистом и не понимает, почему эта история до сих пор вызывает такой интерес. Свою позицию она озвучила в эфире программы «Новые русские сенсации».





По словам Волочковой, они с певцом имели полное право на личную жизнь и могли самостоятельно решать, как проводить время вдали от посторонних глаз. Балерина подчеркнула, что окружающие не были свидетелями происходившего, поэтому, по её мнению, осуждать их за это не стоит.





«Хорошо, у нас был секс с Колей Басковым. Так что, никто же свечку не держал. Мы могли, мы имели право на вилле, которая вся была огорожена кустами, могли сексом заниматься, и прямо на пляже. Ну и что, люди?» — без смущения заявила Анастасия.