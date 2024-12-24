Судно из РФ потерпело крушение в водах между Испанией и Алжиром после взрыва

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В понедельник произошло крушение российского торгового судна Ursa Major в международных водах между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия, Испания) и городом Оран (Алжир). По информации издания Español, инцидент произошел после взрыва в машинном отделении судна, пишет РИА Новости.
На борту находились 16 членов экипажа. Четырнадцати морякам удалось спастись и их доставили в порт Картахены. Однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.
Судно Ursa Major под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, где должно было прибыть 22 января. В спасательных работах участвовали несколько судов, находившихся в этом районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.
Ursa Major — грузовое судно, построенное в 2009 году. В настоящее время продолжаются поисковые операции для нахождения пропавших моряков и выяснения причин крушения.
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Судно Ursa Major под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, где должно было прибыть 22 января. В спасательных работах участвовали несколько судов, находившихся в этом районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.
Ursa Major — грузовое судно, построенное в 2009 году. В настоящее время продолжаются поисковые операции для нахождения пропавших моряков и выяснения причин крушения.
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Дарья Осипова