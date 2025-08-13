Россиянин выложил нюдсы бывшей жены в чат на 300 человек
Краснодарский краевой суд ужесточил наказание местному жителю, который отправил интимную фотографию бывшей жены в общий чат на 300 участников, сообщили в объединённой пресс‑службе судов региона «Ленте.ру».
Первоначально мужчине назначили полтора года условно, но апелляция увеличила срок вдвое — до трёх лет условно. Суд также обязал его удалить из телефона снимки обнажённой экс‑супруги. Из материалов дела следует, что в ноябре 2024 года после ссоры мужчина поделился в порыве обиды пикантной фотографией, которую хранил с периода совместной жизни. Позже он раскаялся и просил прощения, однако был привлечён к уголовной ответственности.
Славянский районный суд признал его виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни, составляющих её личную тайну, а также в незаконном распространении порнографии в интернете.
Ранее сообщалось о другом похожем деле: против 54‑летней жительницы Ростова Великого возбудили уголовное дело за рассылку интимных фотографий знакомой.
Читайте также: