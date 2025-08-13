Россиянин выложил нюдсы бывшей жены в чат на 300 человек

13 августа 2025, 15:11

Суд на Кубани ужесточил наказание мужчине за слив интимных фото бывшей в сеть

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание местному жителю, который отправил интимную фотографию бывшей жены в общий чат на 300 участников, сообщили в объединённой пресс‑службе судов региона «Ленте.ру».