В Москве таджик забил топором супругов-пенсионеров

Фото: iStock/Motortion
Бывшего работника Внуковского авиаремонтного завода 82-летнего Виктора и его супругу 80-летнюю Людмилу изрубил топором 38-летний таджик в Новой Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Рай и МКАД | Подмосковье».
Сообщается, что соседи увидели пожар в доме и вызвали правоохранителей. Сотрудники полиции обнаружили труп мужчины и его супругу, которая была жива. По предварительным данным, напавший хотел ограбить дом, изрубил владельцев топором, а потом устроил пожар, чтобы скрыть улики. Женщина была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
СК России было возбуждено уголовное дело по факту нападения на семейную пару в новой Москве. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что был задержан мужчина 1986 года рождения.
Ранее сообщалось, что суд города Красноярска 17 мая приговорил бывшего директора госпредприятия акционерного общества «Медтехника» Михаила Вараву к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя подростками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Трехлетняя девочка подверглась нападению медведя
Лежала не земле голая и хрипела: мать-алкоголичка занялась сексом с уголовниками, ее нашли убитой
Жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца
СК России было возбуждено уголовное дело по факту нападения на семейную пару в новой Москве. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что был задержан мужчина 1986 года рождения.
Ранее сообщалось, что суд города Красноярска 17 мая приговорил бывшего директора госпредприятия акционерного общества «Медтехника» Михаила Вараву к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя подростками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Трехлетняя девочка подверглась нападению медведя
Лежала не земле голая и хрипела: мать-алкоголичка занялась сексом с уголовниками, ее нашли убитой
Жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца
Дарья Осипова