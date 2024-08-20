Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тыс квадратных метров

Фото: istockphoto / abadonian
Площадь пожара в Пролетарске Ростовской области, где загорелось дизельное топливо после падения обломков сбитого беспилотника, составляет 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Валерий Горнич.
«Угрозы взрыва нет, людям тоже ничего не угрожает. Для тушения пожара привлекли группировку пожарных в составе 520 человек. Также готовятся четыре единицы авиационной техники», — поделился Валерий Горнич.
В ночь на 18 августа на территорию одного из городских промышленных складов упали обломки беспилотного летательного аппарата. Из-за этого возникло возгорание дизельного топлива, и в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что 41 пожарный, участвовавший в тушении пожара на промскладе, обратился в центральную районную больницу Пролетарского района. Из них 18 человек были госпитализированы, а пятеро находятся в реанимации.
Читайте также:
Спасатели нашли пострадавших в горах Пакистана альпинистов из России
Блогера Поднебесного обвинили в педофилии по двум статьям
Мужчина опоздал на авиарейс и залез в багажный отсек, но перепутал самолет
Мира Полтева